Чому у людини однаково розвинені всі види зубів

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Чому у людини однаково розвинені всі види зубів
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Гость:
Потому что пища человека самая разнообразная, и животная, и растительная. кості в усіх одинакові
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