Чому в реченні Постають Уральські гори, широчінь полтавських нив. (І. Муратов.) сл??во Уральські написано з великої букви, а полтавських — з малої?
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Чому в реченні Постають Уральські гори, широчінь полтавських нив. (І. Муратов.) сл??во Уральські написано з великої букви, а полтавських — з малої?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що Уральські це назва гір (типу Еверест) , а полтавскі ниви це просто означає те що ниви знаходяться а Полтаві
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