Чт из перечисленного не входит с систему органов государственной власти РФ? Отметьте "лишние" элементы (элемент) и кратко обоснуйте свое решение. 1. Министерство здравоохранен ия и социального развития РФ 2. Федера...

Чт из перечисленного не входит с систему органов государственной власти РФ? Отметьте "лишние" элементы (элемент) и кратко обоснуйте свое решение. 1. Министерство здравоохранен ия и социального развития РФ 2. Федеральная налоговая служба 3. Управление образования и науки Тамбовской области 4. Глава Администрации Тамбовской области 5. Тамбовская Городская дума 6. Мэр Москвы 7. Законодательное собрание Красноярского края 8. Генеральный прокурор РФ