Что больше и во сколько раз: 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность; 2)частное чисел 15 и 5 или их произведение?

Математика

Что больше и во сколько раз: 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность; 2)частное чисел 15 и 5 или их произведение?

Автор: Гость