Что больше и во сколько раз: 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность; 2)частное чисел 15 и 5 или их произведение?
Математика
Что больше и во сколько раз: 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность; 2)частное чисел 15 и 5 или их произведение?
Ответ(ы):
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Правильный ответ номер 2)частное чисел 15 и 5
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