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Что больше 1/4 или 1/5
Что больше 1/4 или 1/5
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1/4. Потому что 1/5 больше по объему, а делится на равное число. Следовательно больше 1/4
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