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Что больше 2.15GHz или 2.2GHz
Что больше 2.15GHz или 2.2GHz
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Думаю здесь больше 2.2GHz
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