Что будет больше:b:10000 или b:100000
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Что будет больше:b:10000 или b:100000
Ответ(ы):
Гость:
100000 это число больше чем 10000
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