Что будет если изменять m в графике функции y=f(x)+ m Что будет если изменять l в графике функции y=f(x+l)?

Алгебра

Что будет если изменять m в графике функции y=f(x)+ m Что будет если изменять l в графике функции y=f(x+l)?

Автор: Гость