Что будет если изменять m в графике функции y=f(x)+ m Что будет если изменять l в графике функции y=f(x+l)?
Алгебра
Что будет если изменять m в графике функции y=f(x)+ m Что будет если изменять l в графике функции y=f(x+l)?
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