Что будет если проросший корешок немного отрезать у фасоли?

Что будет если проросший корешок немного отрезать у фасоли?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Http://dachnica.com.ua/vegetable/vyras_hivanie_fasoli_3203.html
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