Что будет если в один стакан налить с водой немного соли а в другой столько же измельченного Мела и помешать?
Окружающий мир
Что будет если в один стакан налить с водой немного соли а в другой столько же измельченного Мела и помешать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль растворится, вода станет прозрачной. Мел сделает воду слегка мутной
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