Что-бы попасть из 1 посёлка в другое расстояние между которыми 150 км. путник нескол??ко часов шёл со скоростью 5 км/ч после чего проехал оставшиеся 120 км на попутной машине. Сколько времени шёл путник?

Математика

Что-бы попасть из 1 посёлка в другое расстояние между которыми 150 км. путник нескол??ко часов шёл со скоростью 5 км/ч после чего проехал оставшиеся 120 км на попутной машине. Сколько времени шёл путник?

Автор: Гость