Что-бы попасть из 1 посёлка в другое расстояние между которыми 150 км. путник нескол??ко часов шёл со скоростью 5 км/ч после чего проехал оставшиеся 120 км на попутной машине. Сколько времени шёл путник?
Математика
Что-бы попасть из 1 посёлка в другое расстояние между которыми 150 км. путник нескол??ко часов шёл со скоростью 5 км/ч после чего проехал оставшиеся 120 км на попутной машине. Сколько времени шёл путник?
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