Что бы рассказал нафанаил об этой встрече помогите умоляю срочно надо рассказ толстый и тонкий пож помогите
Литература
Что бы рассказал нафанаил об этой встрече помогите умоляю срочно надо рассказ толстый и тонкий пож помогите
Ответ(ы):
Гость:
Когда он с отцом и матерью вышли из поезда отец встретил старого знакомого. Это был толстый важный человек, разглагольствования моего отца по поводу работы не нравились ему
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