Что бы вы предложили сделать обществу , где много бедных людей? Сформулируйте не б??лее четырёх конкретных предложений.
Обществознание
Что бы вы предложили сделать обществу , где много бедных людей? Сформулируйте не б??лее четырёх конкретных предложений.
Ответ(ы):
Гость:
Для людей можно зделать много чего например построить дом дать им жильё продукты питания
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