Что бы вы предложили сделать обществу , где много бедных людей? Сформулируйте не б??лее четырёх конкретных предложений.

Обществознание

Что бы вы предложили сделать обществу , где много бедных людей? Сформулируйте не б??лее четырёх конкретных предложений.

Автор: Гость