Что было главным последствием Московской битвы в ходе Великой Отечественной войны?а) открытие Второго фронта в Европе ; б) коренной перелом в ходе в ойны ; в) переход стратегической инициативы в руки советского к...

Что было главным последствием Московской битвы в ходе Великой Отечественной войны?а) открытие Второго фронта в Европе ; б) коренной перелом в ходе в ойны ; в) переход стратегической инициативы в руки советского командирования ; г) срыв плана "молниеносной войны" Германии против СССР ; д) вступление в войну Японии.