Что было в горшке,который принесла мать?( По произведению Н.В. Гоголя "Заколдованное Место") 1)Борщ 2)Картофельная похлёбка 3)Горячие галушки 4)Пельмени

Литература

Что было в горшке,который принесла мать?( По произведению Н.В. Гоголя "Заколдованное Место") 1)Борщ 2)Картофельная похлёбка 3)Горячие галушки 4)Пельмени

Автор: Гость