Что было в горшке,который принесла мать?( По произведению Н.В. Гоголя "Заколдованное Место") 1)Борщ 2)Картофельная похлёбка 3)Горячие галушки 4)Пельмени
Литература
Что было в горшке,который принесла мать?( По произведению Н.В. Гоголя "Заколдованное Место") 1)Борщ 2)Картофельная похлёбка 3)Горячие галушки 4)Пельмени
Ответ(ы):
Гость:
...Уже давно с хутора пришла мать с горшком горячих галушек.
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