Что было забинтованно у иванушки в сказке сивка бурка
Разное
Что было забинтованно у иванушки в сказке сивка бурка
Ответ(ы):
Гость:
Рука или палец или кисть хотя нет не кисть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Слова поля,лесной,малыш, пятёрка, объединяет правило: А) Правописание проверяемый безударной гласной, в) Правописание парной согласной, с) Правопис...
Разное
Очень срочно!!!!!!! Пожалуйста решите!!!!!!! 1. Найдите сумму углов выпуклого одиннадцатиугольника. 2. Каждый угол выпуклого многоугольника равен 1...
Разное
Очень срочно!! кратко расскажите об Александре невском, например, почему он был причислен к лику святых. 5-6 предложений