Что черные и желтые полоски позволяют мухе проникать в пчелиный улей и поедать мед?

Что черные и желтые полоски позволяют мухе проникать в пчелиный улей и поедать мед?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Этим она показывает пчёлам , то что она их брат.
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