Что делает шахтер учитель художник хлебороб домашняя хозяйка дворник прогоамист менеджр косманавт продавец и полецейский

Гость: Гость:

Шахтер работает в шахте, добывает полезные исклпаемые Учитель учит детей Хлебороб? Уверены? Домохозяйка занимается домашним хозяйством: готовит, стирает, следит за чистотой Дворник делает улицы ухоженными Программист разрабатывает программы Менеджер организует всех и все, планирует, контролирует что-либо Космонавт летает в космос, работает на космических станциях Продавец продает товары Полицейский следит за соблюдением законов и наказывает нарушителей, принимает всевозможные меры по обеспечению безопасности населения