Что делает соляная кислота в желудке в общем?

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При проведении исследований количество соляной кислоты в желудке выражают в титрационных единицах. ... - вызывает денатурацию и набухание белков и других ингредиентов пищи, что делает их более доступными для воздействия ферментов и способствует их ферментативному расщеплению;...