Что делает соляная кислота в желудке в общем?

Разное
Что делает соляная кислота в желудке в общем?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При проведении исследований количество соляной кислоты в желудке выражают в титрационных единицах. ... - вызывает денатурацию и набухание белков и других ингредиентов пищи, что делает их более доступными для воздействия ферментов и способствует их ферментативному расщеплению;...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Земля - главная ценность Средневековья. Почему?
Ответить
Разное
Что такое аутодафе помогите срочно надо
Ответить
Разное
Творча робота на тему - даруй завжди слова любові і відчуватимеш любов.
Ответить
Разное
46936:402пожалуйста
Ответить
Разное
Дан параллелограмм ABCD один угол на 20 градусов меньше другого Найдите углы параллелограмма
Ответить
Разное
Три девочки ели конфеты Катя съела на 6 конфет больше чем Оля Таня съела на 2конфеты меньше чем Катя кто больше съел конфет Оля или Таня и на сколь...
Ответить
Разное
Напиишите не большое сочинение об пословице "Друзья познаются в беде." ДАМ 30 балов
Ответить
Разное
Расскажите про картину "На заставе богатырской"(Кратко,но четко)
Ответить
Разное
Найдите общие знаменатели a+b/a-2b и a-b/a+2b
Ответить
Разное
Изложение на татарском Каюм Насыри "абугалисина"
Ответить