"что делать если..." 1. вас посадили в лужу 2 вам суют палки в колеса 3 вам пустили пыль в глаза 4 перед вами ломают комеди 5 вас держат в ежевых рукавицах 6 вам подложили свинью 7 вас не держат ноги 8 вы попали пальцем...
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"что делать если..." 1. вас посадили в лужу 2 вам суют палки в колеса 3 вам пустили пыль в глаза 4 перед вами ломают комеди 5 вас держат в ежевых рукавицах 6 вам подложили свинью 7 вас не держат ноги 8 вы попали пальцем в небо 9 вас прибрали к рукам 10. вы съели собаку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответить так же,ведь всем неприятно когда их об дают. Или сказать. Поставь себя на своё место,человек тогда возможно осознает то что лучше так наделать это неприятно человеку даже когда он плохой или хороший,это не имеет значение
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