"что делать если..." 1. вас посадили в лужу 2 вам суют палки в колеса 3 вам пустили пыль в глаза 4 перед вами ломают комеди 5 вас держат в ежевых рукавицах 6 вам подложили свинью 7 вас не держат ноги 8 вы попали пальцем...

Русский язык

"что делать если..." 1. вас посадили в лужу 2 вам суют палки в колеса 3 вам пустили пыль в глаза 4 перед вами ломают комеди 5 вас держат в ежевых рукавицах 6 вам подложили свинью 7 вас не держат ноги 8 вы попали пальцем в небо 9 вас прибрали к рукам 10. вы съели собаку

Автор: Гость