Что делать, если нет друзей? То есть вообще нет! Мне 14 лет, и казалось бы, что в таком возрасте легко найти друга. Но в моём окружени нет никого кроме знакомых и одноклассников. Вроде бы и есть какие-то друзья, но они несерьё...

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Что делать, если нет друзей? То есть вообще нет! Мне 14 лет, и казалось бы, что в таком возрасте легко найти друга. Но в моём окружени нет никого кроме знакомых и одноклассников. Вроде бы и есть какие-то друзья, но они несерьёзны. Например, если у меня есть возможность на что-то потратить деньги или сходить куда-либо, то они тут как тут. А когда у меня реальные проблемы им всё равно на меня, причём они даже не скрывают этого. Просто прямо говорят что не хотят помогать. С моими ровесниками тоже, очень туго. Я пытаюсь им понравится, начинаю погружаться в их интересы, чтобы они со мной начали разговаривать, но всё бесполезно. Потом, я начал работать над собой. Начал больше заниматься спортом, больше уделял внимание учёбе, даже почти стал отличником (к тому же это продолжалось почти 3 года). Вскоре я понял, что я никому неинтересен. Осознавая это, мне стало душевно больно. Я не знаю что я делаю не так. Подскажите пожалуйста, не хочу жить в одиночестве. Буду очень б

Автор: Гость