Что делать, если -SinX=1? Как найти Х?

Что делать, если -SinX=1? Как найти Х?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Подели обе части уравнения на -1. -sin x=1 /:-(1) sin x = -1 x = -п/2 + 2пк
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