Что делать? я першла в новую школу , а в предыдущей шк не было информатике а они ее со 2 класса учат а я в 8 и ничего не понимаю

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Что делать? я першла в новую школу , а в предыдущей шк не было информатике а они ее со 2 класса учат а я в 8 и ничего не понимаю

Автор: Гость