Что делать? я першла в новую школу , а в предыдущей шк не было информатике а они ее со 2 класса учат а я в 8 и ничего не понимаю
Разное
Что делать? я першла в новую школу , а в предыдущей шк не было информатике а они ее со 2 класса учат а я в 8 и ничего не понимаю
Ответ(ы):
Гость:
Зайди на сайт Видеоуроки по школьной программе - Знайка.ру со 2 класса раздел информатики и смотри там уроки по 5-10 минут все ясно и понятно
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