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Что двигает историю вперед?
Что двигает историю вперед?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Прогресс и желание человека
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