Что является биологическим смыслом дыхания? 1 рассеивание энергии в виде тепла 2 образование из глюкозы пировиноградной кислоты 3 распад сложных органических веществ на более простые 4 окисление органических веществ с образ...
Биология
Что является биологическим смыслом дыхания? 1 рассеивание энергии в виде тепла 2 образование из глюкозы пировиноградной кислоты 3 распад сложных органических веществ на более простые 4 окисление органических веществ с образованием энергии в виде АТФ
Ответ(ы):
Гость:
Окисление органического вещества с образованием энергии
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