Что является биологическим смыслом дыхания? 1 рассеивание энергии в виде тепла 2 образование из глюкозы пировиноградной кислоты 3 распад сложных органических веществ на более простые 4 окисление органических веществ с образ...

Биология

Что является биологическим смыслом дыхания? 1 рассеивание энергии в виде тепла 2 образование из глюкозы пировиноградной кислоты 3 распад сложных органических веществ на более простые 4 окисление органических веществ с образованием энергии в виде АТФ

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