Что является отличительным признаком правового государства: А) наличие системы ??аконодательства Б) равноправие и равенство граждан перед законом В) функционирование правоохранительных органов Г) наличие суверенитета

Обществознание
Что является отличительным признаком правового государства: А) наличие системы ??аконодательства Б) равноправие и равенство граждан перед законом В) функционирование правоохранительных органов Г) наличие суверенитета
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Гость:
Равноправие и равенсто граждае перед законом
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