Что является отличительным признаком правового государства: А) наличие системы ??аконодательства Б) равноправие и равенство граждан перед законом В) функционирование правоохранительных органов Г) наличие суверенитета

Обществознание

Что является отличительным признаком правового государства: А) наличие системы ??аконодательства Б) равноправие и равенство граждан перед законом В) функционирование правоохранительных органов Г) наличие суверенитета

Автор: Гость