Что является продуктами жизнедеятельности живых организмов? 1. Мочевина 2. Вода 3. Аммиак 4. Угл. Газ Правильных ответов может быть несколько

Биология

Что является продуктами жизнедеятельности живых организмов? 1. Мочевина 2. Вода 3. Аммиак 4. Угл. Газ Правильных ответов может быть несколько

Автор: Гость