Что является продуктами жизнедеятельности живых организмов? 1. Мочевина 2. Вода 3. Аммиак 4. Угл. Газ Правильных ответов может быть несколько

Биология
Что является продуктами жизнедеятельности живых организмов? 1. Мочевина 2. Вода 3. Аммиак 4. Угл. Газ Правильных ответов может быть несколько
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угл,газ и Вода явл-ся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма двух идущих подряд числа равна 21 чему равно их произведение
Ответить
Математика
Выполни действие и проверь 2:7 ; 5:8; 7:9
Ответить
Обществознание
. Какая ситуация регулируется нормами административного права? 1) супруги Б. раст??ргли брак в органах загса, не обращаясь в суд 2) гражданин А...
Ответить
Алгебра
Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 18 градусов Найдите его др??гой острый угол Ответ в градусах
Ответить
Математика
Помогите решить примеры: 1)5x+(11+7x)= 2)-(8c-4)+4= 3)(5-3b)+(3b-11)= 4)(5a-3b)-(2+5a-3b)= 5)(1-9y)-(22y-4)-5= 6)5b-(6b+a)-(a-6b)=
Ответить