Что являлось главной заповедью древнегреческого врача Гиппократа? А) "Не лги!" B) ''Не убей!'' C) ''Не укради!'' D) ''Не навреди!''

История
Что являлось главной заповедью древнегреческого врача Гиппократа? А) "Не лги!" B) ''Не убей!'' C) ''Не укради!'' D) ''Не навреди!''
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная заповедь " НЕ НАВРЕДИ"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Последствия раздробленности Руси помогите пожалуйста:(
Ответить
Алгебра
Срочно! Дам 50 баллов с подробным объяснением! Вычислить интеграл: 1.}от 1 до 2(3x^2-2\x^3)dx }-интеграл 2.}от -1 до 2 (2x+1)^4dx Найти пло...
Ответить
Математика
Укажи порядок действий,выполни вычисления в столбик .а)(952:4)•3-(476:7)+196. б)600-4•(792:6)+99; ??)684:9•8-156•3.помогите пожалуйста
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста,задание по информатике.Фото
Ответить
Математика
В 4 больших и 3 маленьких коробках с цветными карандашами всего 132 карандаша. В 2 больших и 3 маленьких таких же коробках всего 84. сколько каранд...
Ответить