Что являлось главной заповедью древнегреческого врача Гиппократа? А) "Не лги!" B) ''Не убей!'' C) ''Не укради!'' D) ''Не навреди!''
История
Что являлось главной заповедью древнегреческого врача Гиппократа? А) "Не лги!" B) ''Не убей!'' C) ''Не укради!'' D) ''Не навреди!''
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