Что имеет больше массу: Литр подсолнечного масла или килограмм воды-объясните почему Что имеет больше объём:литр подсолнечного масла или килограмм воды?-объясните почему
Физика
Что имеет больше массу: Литр подсолнечного масла или килограмм воды-объясните почему Что имеет больше объём:литр подсолнечного масла или килограмм воды?-объясните почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масло легче воды 1 литр весит 930 гр.
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