Что имеет больше массу: Литр подсолнечного масла или килограмм воды-объясните почему Что имеет больше объём:литр подсолнечного масла или килограмм воды?-объясните почему

Физика

Что имеет больше массу: Литр подсолнечного масла или килограмм воды-объясните почему Что имеет больше объём:литр подсолнечного масла или килограмм воды?-объясните почему

Автор: Гость