Что имел в виду Д. С. Лихачёв, говоря: "Зло маскируется под добро"? Почему и как это п??оисходит? Как отличить подлинный патриотизм от национализма? Приведите примеры проявления того и другого в...

Обществознание
Что имел в виду Д. С. Лихачёв, говоря: "Зло маскируется под добро"? Почему и как это п??оисходит? Как отличить подлинный патриотизм от национализма? Приведите примеры проявления того и другого в...
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Автор: Гость
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Гость:
Примеры привести не могу но значит что некоторые говорят что добрые а на самом деле злые
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