Что имел в виду Д. С. Лихачёв, говоря: "Зло маскируется под добро"? Почему и как это п??оисходит? Как отличить подлинный патриотизм от национализма? Приведите примеры проявления того и другого в...

Обществознание

Что имел в виду Д. С. Лихачёв, говоря: "Зло маскируется под добро"? Почему и как это п??оисходит? Как отличить подлинный патриотизм от национализма? Приведите примеры проявления того и другого в...

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