Что из этого экологические группы птиц?: 1. Хищные птицы. 2. Насекомоядные. 3. Растительноядные. 4. Всеядные. 5. Птицы леса. 6. Птицы леса. 7. Птицы открытых пространств 8. Водоплавающие птицы 9. Птицы берегов и болот....
Биология
Что из этого экологические группы птиц?: 1. Хищные птицы. 2. Насекомоядные. 3. Растительноядные. 4. Всеядные. 5. Птицы леса. 6. Птицы леса. 7. Птицы открытых пространств 8. Водоплавающие птицы 9. Птицы берегов и болот. 10. Морские птицы.
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