Что из этого списка является примерами идиоадаптации? 1)белый цвет венчика растений,опыляемых ночными мотыльками. 2)отсутствие корней у повилики 3)появление устьиц у назем ных растений 4)крестообразный клюв креста ...
Что из этого списка является примерами идиоадаптации? 1)белый цвет венчика растений,опыляемых ночными мотыльками. 2)отсутствие корней у повилики 3)появление устьиц у назем ных растений 4)крестообразный клюв креста 5)отсутствие сплошного волосяного покрова у человека 6)семенное размножение у голосеменных
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я думаю 5,3,6,4 - насчет 6 не уверен.