Что из этого списка является примерами идиоадаптации? 1)белый цвет венчика растений,опыляемых ночными мотыльками. 2)отсутствие корней у повилики 3)появление устьиц у назем ных растений 4)крестообразный клюв креста 5)отсутствие сплошного волосяного покрова у человека 6)семенное размножение у голосеменных