Что из этого списка является примерами идиоадаптации? 1)белый цвет венчика растений,опыляемых ночными мотыльками. 2)отсутствие корней у повилики 3)появление устьиц у назем ных растений 4)крестообразный клюв креста ...

Что из этого списка является примерами идиоадаптации? 1)белый цвет венчика растений,опыляемых ночными мотыльками. 2)отсутствие корней у повилики 3)появление устьиц у назем ных растений 4)крестообразный клюв креста 5)отсутствие сплошного волосяного покрова у человека 6)семенное размножение у голосеменных

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Я думаю 5,3,6,4 - насчет 6 не уверен.
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