Что из перечисленного характерно для всех представителей отряда гусеобразные а) ??короченные и закругленные крылья б) длинные ноги в) по краям клюва расположены роговые пластины или зубцы

Биология
Что из перечисленного характерно для всех представителей отряда гусеобразные а) ??короченные и закругленные крылья б) длинные ноги в) по краям клюва расположены роговые пластины или зубцы
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Вариант В ...........
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