Что из перечисленного могло быть причиной греческой колонизации?А) Нехватка хорошей земли в Греции. Б) Нашествие персов на Грецию. В) Проведение О лимпийских игр. Г) Борьба между демосом и аристократией. Д) Покорение Греции царем Македонии. Е) Угроза голода.