Что из перечисленного ниже в процессе фотосинтеза образуют органические веществ??: А) осина и амёба Б) хлорелла и ягель В) центрария и лямблия Г) мукор и хламидомонада

Биология

Что из перечисленного ниже в процессе фотосинтеза образуют органические веществ??: А) осина и амёба Б) хлорелла и ягель В) центрария и лямблия Г) мукор и хламидомонада

Автор: Гость