Что из перечисленного ниже в процессе фотосинтеза образуют органические веществ??: А) осина и амёба Б) хлорелла и ягель В) центрария и лямблия Г) мукор и хламидомонада

Биология
Что из перечисленного ниже в процессе фотосинтеза образуют органические веществ??: А) осина и амёба Б) хлорелла и ягель В) центрария и лямблия Г) мукор и хламидомонада
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Б) хлорелла и ягель
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