Что из перечисленного относится к группе социально-экономических прав гражданин?? РФ? Запишите цифры, под которыми эти права указаны. 1) право на социальное обеспечение по старости 2) право на жизнь 3) право на жили...

Обществознание

Что из перечисленного относится к группе социально-экономических прав гражданин?? РФ? Запишите цифры, под которыми эти права указаны. 1) право на социальное обеспечение по старости 2) право на жизнь 3) право на жилище 4) право на защиту чести и доброго имени 5) право на свободу и личную неприкосновенность 6) право на отдых

Автор: Гость