Что из перечисленного является примером органелл, которые встречаются у водорослей, но отсутствуют в типичной клетке высших растений? Выберите три верных ответа из шести и зап ишите цифры, под которыми они указаны.1)ж...

Что из перечисленного является примером органелл, которые встречаются у водорослей, но отсутствуют в типичной клетке высших растений? Выберите три верных ответа из шести и зап ишите цифры, под которыми они указаны.1)жгутик 2)ядро 3)цитоплазма 4)светочувствительный глазок 5)хлоропласты 6)сократительная вакуоль.