Что из перечисленого не относится к основным занятиям древних греков:гончарство.??иноградство.разведение оливок.выращивание зерновых
История
Что из перечисленого не относится к основным занятиям древних греков:гончарство.??иноградство.разведение оливок.выращивание зерновых
Ответ(ы):
Гость:
Гончарство этот ответ точно не подходит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Черчение
Математика
При каких значениях х будут равны эти выражения? С решением, пожалуйста. х-4.1/2.5 и х+0.8/5 / это дробь