Что из перечисленого не относится к основным занятиям древних греков:гончарство.??иноградство.разведение оливок.выращивание зерновых

История

Что из перечисленого не относится к основным занятиям древних греков:гончарство.??иноградство.разведение оливок.выращивание зерновых

Автор: Гость