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Что изучает арифметика?
Что изучает арифметика?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Арифметика- это раздел математики, который изучает сложение, вычитание, умножение, деление.
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