Что легло в основу сюжета романа ,, Дубровский"? Расскажите об этом. Почему Пушкин подчеркнул обыкновенность Дубровского?
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Что легло в основу сюжета романа ,, Дубровский"? Расскажите об этом. Почему Пушкин подчеркнул обыкновенность Дубровского?
Ответ(ы):
Гость:
В основу сюжета легла ссора А. Дубровского и Троекурова, а так же любовь между В. Дубровским и Марьей Кириловной
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