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Что лучше для ребенка- плохая семья или детский дом ?
Что лучше для ребенка- плохая семья или детский дом ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ну смотря как относятся родители к ребёну подробнее напиши :-)
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