Что меньше 18700 мг или 19 г 35 дал или 0,4 м 520 см или 0,52 м

Что меньше 18700 мг или 19 г 35 дал или 0,4 м 520 см или 0,52 м

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)< 2)> 3)> вроде так)))))))
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