Что мир приобрел в Вел. Геогр. открытиях
Разное
Что мир приобрел в Вел. Геогр. открытиях
Ответ(ы):
Гость:
Америку - новый свет потом очертания Африки путь в Индию и многое другое это все не перечислить
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