Что мир приобрел в Вел. Геогр. открытиях

Разное
Что мир приобрел в Вел. Геогр. открытиях
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Америку - новый свет потом очертания Африки путь в Индию и многое другое это все не перечислить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Смесь меди и цинка обработали соляной кислотой. Масса исходной смеси 16,5 г. В результате реакции выделился водород массой 0,20 г. Во сколько раз м...
Ответить
Разное
Напишите интересно образованные слова
Ответить
Разное
Тауелсиз елимиздин тунгыш чемпиондары кимдер
Ответить
Разное
Как прстроить главные трезвучия в си бемоль мажор?
Ответить
Разное
Use the appropriate passive verb forms to complete the sebtences
Ответить
Разное
Килограммовая пачка гречки стоит 27 рублей. Какое наибольшее коли­чество таких пачек гречки можно купить на 100 рублей?
Ответить
Разное
Что такое синтаксический разбор предложения
Ответить
Разное
Праздник словарное слово или нет
Ответить
Разное
В коробке находятся белые, черные и красные кубики. всего 50 штук. белых в 11 раз больше, чем черных. красных меньше белых, но больше черных. сколь...
Ответить
Разное
Nick wrote a holiday story on the Internet 4й класс
Ответить