Что можно написать в сочинение на тему Голова профессора Доуэля Александр Беляев

писатели-фантасты часто пишут романы о новых научных открытиях,которые,как они представляют,будут сделаны в будущем.В этой книге,как мне кажется,основная идея в том,как оживлять людей. А.Беляев рассказал о том,как было бы здорово воскресить своего мертвого родственника или друга,и счастливо жить дальше. Но люди все рождались бы и рождались,численность населения тоже возросла бы.Не хватило бы природных ресурсов... А еще писатель через свою книгу предупреждает нас о людях,которым нет дела ни до науки,ни до блага общества. Эти люди делают открытия во имя своей славы. Такие "ученые",преследующие свои цели,настолько опасны,что сметут всё и всех,кто встал на их пути к достижению славы и богатства. В "Голове профессора Доуэля" Керн убивает голову профессора Доуэля,а до этого использует в своих корыстных целях. И,кстати,в других научно-фантастических романах концовка тоже не всегда счастливая,например: в "Машине времени" молодой ученый отправляется в будущее и не возвращается. "Человек-невидимка" создал эликсир невидимости,но темная сторона его души погубила его,люди на площади,спасая свои жизни, до смерти забили "невидимку" камнями.В "Войне миров" началось нашествие марсиан на Землю,правда,через некоторое время инопланетяне не выдержали земных условий (в частности не приняли в расчет микробов) и умерли. Но до этого они успели убить многих людей,разрушить несколько городов... Герой романа-обычный человек,-чудом выжил,и чуть с ума не сошел от одиночества,голода и страха. Любой научно-фантастический роман показывает,что полезны открытия,совершенные в нужное время и на благо общества и науки. Это сочинение больше подходит на тему "О чем размышляет А.Беляев в своей книге "Голова профессора Доуэля".