Что можно передавать звуками речи ? :3
Разное
Что можно передавать звуками речи ? :3
Ответ(ы):
Гость:
Слова,информацию,эмоции,интонация,настроение... и мн др...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Приготовленный корм для животных хватает на 75 коров на 184 дней .Если увеличить количество коров ещё на 40, тогда на сколько дней будет хватать ко...
Разное
Петя купил книгу,потратив 1/4 из денег которые имел а на четверть из остатка он купил конфеты.Сколько денег было у него если осталось 9 руб. ...
Разное
Помогите пожалуйста определить: 1)вид связи предложений(параллельное или последовательное) 2)стиль текста(разговорный,научный и т.д.) и указать ха...
Разное
Прочитайте.подчеркните в каждом предложении его грамматич.основу.1.куда уехал цирк? ребята вышли из автобуса
Разное