Что можно передавать звуками речи ? :3

Разное
Что можно передавать звуками речи ? :3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слова,информацию,эмоции,интонация,настроение... и мн др...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Приготовленный корм для животных хватает на 75 коров на 184 дней .Если увеличить количество коров ещё на 40, тогда на сколько дней будет хватать ко...
Ответить
Разное
На сколько нужно увеличеть число 250 чтобы оно возросло в 40 раз?
Ответить
Разное
Петя купил книгу,потратив 1/4 из денег которые имел а на четверть из остатка он купил конфеты.Сколько денег было у него если осталось 9 руб. ...
Ответить
Разное
Помогите пожалуйста определить: 1)вид связи предложений(параллельное или последовательное) 2)стиль текста(разговорный,научный и т.д.) и указать ха...
Ответить
Разное
Князь, перенёсший столицу своего княжества из Ростова во Владимир
Ответить
Разное
Сделайте морфологический разбор слова "услышал"
Ответить
Разное
Прочитайте.подчеркните в каждом предложении его грамматич.основу.1.куда уехал цирк? ребята вышли из автобуса
Ответить
Разное
Составить 8-10 словосочетаний по картине Шишкина мельница в лесу преображенское .заранее спасибо
Ответить
Разное
Алыпсатар деген андай маынаны білдіреді
Ответить
Разное
Найти боковую поверхность правильной треугольной призмы с высотой 5 см, если прямая, проходящая через центр верхнего основания и середину стороны н...
Ответить