Что можно сказать о солнечной стране Узбекистан?

Я родился в Узбекистане. Узбекистан – моя Родина. Но не только потому, что я здесь родился. Я рос в этой стране, здесь мой дом, здесь моя семья и родные. По национальности я русский и раньше, в детстве, я считал, что моя Родина – Россия, потому что её коренное население - русские, но потом я понял – национальность не имеет никакого особого значения в отношении родины. Родина – это то место, где проходят молодые годы человека, в которые происходит становление его характера и интересов, независимо от его национальности. Свои семнадцать лет я провел здесь, в Ташкенте, и ни разу не жил в какой-либо другой стране. Можно сказать, что Ташкент – моя малая Родина, мой родной город. А моя большая Родина - независимое государство в самом сердце Центральной Азии, между двумя реками - Амударьей и Сырдарьей, граничащее с Кыргызстаном, Туркменистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Афганистаном. Моя Родина бесконечно теплая и солнечная страна, лето жаркое и сухое, осень достаточно теплая, даже зимой здесь бывает жарко, но иногда выпадает снег. В этом году он выпал за несколько недель до начала декабря, потом еще несколько раз в декабре и теперь лежит кучками на земле и льдинами на тротуарах. Узбекский язык - государственный язык моей родины и язык межнационального общения. До 80% населения могут изъясняться на русском языке. В некоторых регионах, таких как Самарканд и Бухара, коренное население говорит на таджикском языке. Узбекская кухня – то, за что Узбекистан невозможно не любить, а можно только гордиться тем, что эта замечательная республика – твоя Родина. В узбекской кухне существует более тысячи национальных блюд. Существует около 500 способов приготовления узбекского плова, один из них мне хорошо знаком, и в каждой области его готовят по-своему. Калорийность и экологическая чистота местных пищевых продуктов уникальна. Узбекскую кухню невозможно описать словами, её нужно попробовать. Потрясающие на вкус фрукты и овощи, выращенные под ласковым восточным солнцем также являются компонентами узбекской кухни.