Что может произойти с рамтением , у которого нарушена покровная ткань? Вспомните, ??е нарушали ли вы её у растений.

Биология

Что может произойти с рамтением , у которого нарушена покровная ткань? Вспомните, ??е нарушали ли вы её у растений.

Автор: Гость