Что может произойти с рамтением , у которого нарушена покровная ткань? Вспомните, ??е нарушали ли вы её у растений.
Биология
Что может произойти с рамтением , у которого нарушена покровная ткань? Вспомните, ??е нарушали ли вы её у растений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образуется тонкая корка,так как покровная ткань нарушена. Иногда может возникнуть очаг заболевания этого растения.
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