Что можно предположить географическом происхождении русского поэта Сергея Есенина основываясь на фонетических особенностях рифмы следующих следующих его строк, поясните свой ответ. И мне в ответ березка: -О, любопытный друг,...

Литература
Что можно предположить географическом происхождении русского поэта Сергея Есенина основываясь на фонетических особенностях рифмы следующих следующих его строк, поясните свой ответ. И мне в ответ березка: -О, любопытный друг, Сегодня ночью звездной Здесь слезы лил пастух Умоляю, помогите, олимпиадное задание.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что он скорее всего из деревни так как Здесь слёзы лил ПАТУХ
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