Что можно рассказать об истории городов по их гербам, если на них изображаются: - ??абля и лук со стрелами; - пушка с сидящей на ней райской птицей; - разрез горной шахты в золотой горе; - соболя - сковороды для выварки со...
Обществознание
Что можно рассказать об истории городов по их гербам, если на них изображаются: - ??абля и лук со стрелами; - пушка с сидящей на ней райской птицей; - разрез горной шахты в золотой горе; - соболя - сковороды для выварки соли - деревянный город причудливой формы, установленный на плотах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На гербе мы видим саблю и лук со стрелами-это может говорить только о том,что это город,где не раз проходили сражения. Этот город может постоять за себя,дать отпор в любой битве или войне. 2.-- 3. На гербе мы видим разрез горной шахты в золотой горе-это может говорить о том,что город очень богат залежами золота. город имеет много шахт и различных сооружений для добывания ресурсов. 4. На гербе видим соболя-это говорит о том,что этот в этом городе обитает,или когда то обитал зверек-соболь. Либо же это говорит о том,что этот город чем-то похож на этого животного. 5.На гербе видим сковороду для выварки соли-это может говорить о том,что этот город первый придумал сковороду для варки соли,либо же в этом городе имеется очень много соли,а сковорода и варка,говорят о том,то соль можно готовить по разному. 6.На гербе видим деревянный город,причудливой формы,установленный на плотах-возможно это говорит о том,что первоночально город строился на каком-то водоеме(т.к на плотах),дома причудливой форм могут быть потому,что жители этого города,хотели создать необычный город... Либо же это говорит о том,что это город,где люди очень мечтательны,выдумчивы..
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