Что можно сказать о родственных словах как о частях речи а)это имена существитель??ые б)это имена прилагательные в)это имена прилагательные и существительные г)это глаголы
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Что можно сказать о родственных словах как о частях речи а)это имена существитель??ые б)это имена прилагательные в)это имена прилагательные и существительные г)это глаголы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется родственные слова могут быть любой части речи (глагол, существительное, прилагательное) Родственные слова - это слова, которые имеют один корень и близки по смыслу.
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